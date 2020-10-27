Жёсткие диски Toshiba MG08-D ориентированы на решение бизнес-задач

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) представила жёсткие диски семейства MG08-D корпоративного класса. Накопители ориентированы на поддержание работы различных бизнес-приложений: это могут быть сервисы электронной почты, CRM-системы, платформы аналитики данных, системы резервного копирования информации и пр.

В семейство вошли три модели вместимостью 4, 6 и 8 Тбайт. Они выполнены в 3,5-дюймовом форм-факторе, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Заказчики смогут выбирать между модификациями с интерфейсом SATA и SAS: в первом случае максимальная пропускная способность составляет 6 Гбит/с, во втором — 12 Гбит/с.

Диск на 4 Тбайт будет предлагаться в вариантах с секторами 512e, 4Kn и 512n, а два других накопителя — с секторами 512e и 4Kn. Заявленная рабочая нагрузка — до 550 Тбайт в год. Среднее время до отказа (показатель MTTF), как утверждается, достигает 2 млн часов. Поставки новинок будут организованы в первом квартале следующего года. Цена пока не раскрывается.

Отличия от прошлогодней серии Toshiba MG08 (без суффикса D) сводятся к улучшению ряда параметров. Например, 4-Тбайт модель имеет более высокую скорость передачи данных (на 23%), удвоенный буфер (256 Мбайт) и сниженное до 4,07 Вт энергопотребление в режиме ожидания.

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