Российские процессоры «Эльбрус-32С» проектируются под нормы 6-7 нм

Генеральный директор АО «МЦСТ», разработчика отечественных процессоров «Эльбрус», в интервью журналу «Эксперт» рассказал о планах компании по разработке процессоров следующего поколения.

В частности, было сказано о том, что в этом году компания начнёт работу над процессором «Эльбрус-32С», который, судя по маркировке, принятой в данном семействе чипов, должен получить 32 ядра. Данная модель станет самым быстрым CPU серии и будет ориентирована на высокопроизводительные вычисления (HPC) и системы хранения данных (СХД). Разработку планируется завершить к 2025 году; выпускаться процессоры будут на базе техпроцесса 6-7 нм.

На данный момент наиболее мощным процессором МЦСТ является модель «Эльбрус-8СВ». На их основе создаются серверные системы, СХД и суперкомпьютеры. Младшие процессоры с меньшим числом ядер используются в клиентских и встраиваемых решения. Материалы о них можно найти на нашем сайте по соответствующему тегу. В интервью также приведена любопытная цифра о суммарном количестве произведённых процессоров — это 20 тыс. штук. Правда, явно не говорится, о каких именно моделях идёт речь.

Прямо сейчас в разработке у МЦСТ находится процессор «Эльбрус-16С», инженерные образцы которого были получены в начале октября, а также «Эльбрус-12С». Оба чипы выполнены по нормам 16 нм, а завершение их разработки запланировано на 2021 год. 16-ядерная модель будет работать на частоте 2 ГГц и обеспечит производительность до 750 ГФлопс на операциях двойной точности и до 1,5 ТФлопс для одинарной точности. Решения на основе данных CPU появятся в 2022-2023 годах.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: