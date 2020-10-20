Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников

 
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Microsoft представила глобальную инициативы Azure Space, которая позволит использовать космические технологии для компаний различных отраслей. «Мы собрали команду известных ветеранов космической индустрии, чтобы работать вместе с нашими инженерами и учеными мирового класса над созданием облачных возможностей, отвечающих уникальным потребностям космоса», — объявила компания.

В соответствии с намеченной программой Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX. В рамках реализации инициативы Azure Space компания представила Azure Modular Datacenter (MDC) — автономный транспортируемый ЦОД, обеспечивающий доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях.

Он может работать в сложных климатических условиях и даже при отсутствии подключения к сети. MDC поможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, например, в центрах гуманитарной помощи и передвижных пунктах управления. Благодаря сотрудничеству со спутниковыми операторами MDC будет обеспечен надёжным подключением за счёт возможности использования резервного канала в аварийных ситуациях.

Партнёрство Microsoft и SpaceX позволит реализовать надежную связь между наземными объектами (в частности, MDC) и облаком благодаря спутниковой широкополосной сети с низкой задержкой Starlink. Также намечено расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft — интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.

Среди других партнёров Microsoft, участвующих в инициативе Azure Space: спутниковый оператор SES, KSAT, Viasat, Kratos, Amergint, KubOS и US Electrodynamics. В прошлом месяце Microsoft объявила о партнерстве с SES для нового сервиса Azure Orbital, который будет предоставлять платформу для связи с космическими аппаратами и обработки данных с них. Компании также планируют продолжить совместную работу по расширению спутниковой связи с MDC, другими регионами и устройствами облачных центров обработки данных.

В рамках реализации новой инициативы компания также анонсировала Azure Orbital Emulator — эмуляционную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту. Благодаря мощностям Azure эмулятор позволит генерировать работу целой сети спутников. Он в основном направлен на обеспечение условий, максимально приближенных к реальным условиям в космосе, насколько это возможно на Земле, чтобы подготовить всё необходимое для координации больших взаимосвязанных групп автоматизированных спутников на низкой околоземной орбите.

С помощью Azure Orbital Emulator можно будет создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников, с учётом имеющегося программного обеспечения и оборудования, что позволит обеспечивать оптимальное сетевое покрытие. По словам представителя компании, Azure Orbital Emulator уже используется клиентами в облаке Microsoft Azure Government.

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