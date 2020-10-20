Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников

Microsoft представила глобальную инициативы Azure Space, которая позволит использовать космические технологии для компаний различных отраслей. «Мы собрали команду известных ветеранов космической индустрии, чтобы работать вместе с нашими инженерами и учеными мирового класса над созданием облачных возможностей, отвечающих уникальным потребностям космоса», — объявила компания.

В соответствии с намеченной программой Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX. В рамках реализации инициативы Azure Space компания представила Azure Modular Datacenter (MDC) — автономный транспортируемый ЦОД, обеспечивающий доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любых условиях.

Он может работать в сложных климатических условиях и даже при отсутствии подключения к сети. MDC поможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, например, в центрах гуманитарной помощи и передвижных пунктах управления. Благодаря сотрудничеству со спутниковыми операторами MDC будет обеспечен надёжным подключением за счёт возможности использования резервного канала в аварийных ситуациях.

Партнёрство Microsoft и SpaceX позволит реализовать надежную связь между наземными объектами (в частности, MDC) и облаком благодаря спутниковой широкополосной сети с низкой задержкой Starlink. Также намечено расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft — интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.

Среди других партнёров Microsoft, участвующих в инициативе Azure Space: спутниковый оператор SES, KSAT, Viasat, Kratos, Amergint, KubOS и US Electrodynamics. В прошлом месяце Microsoft объявила о партнерстве с SES для нового сервиса Azure Orbital, который будет предоставлять платформу для связи с космическими аппаратами и обработки данных с них. Компании также планируют продолжить совместную работу по расширению спутниковой связи с MDC, другими регионами и устройствами облачных центров обработки данных.

В рамках реализации новой инициативы компания также анонсировала Azure Orbital Emulator — эмуляционную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту. Благодаря мощностям Azure эмулятор позволит генерировать работу целой сети спутников. Он в основном направлен на обеспечение условий, максимально приближенных к реальным условиям в космосе, насколько это возможно на Земле, чтобы подготовить всё необходимое для координации больших взаимосвязанных групп автоматизированных спутников на низкой околоземной орбите.

С помощью Azure Orbital Emulator можно будет создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников, с учётом имеющегося программного обеспечения и оборудования, что позволит обеспечивать оптимальное сетевое покрытие. По словам представителя компании, Azure Orbital Emulator уже используется клиентами в облаке Microsoft Azure Government.

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