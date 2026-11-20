Dell анонсировала новые аппаратные компоненты для своей программно-определяемой платформы хранения данных Exascale. Dell Exascale использует четыре программных стека для хранения данных на стандартном оборудовании PowerEdge. Это масштабируемое файловое хранилище PowerScale, объектное хранилище для современных приложений и ИИ-сервисов ObjectScale, блочное хранилище PowerFlex и параллельная файловая система Lightning File System.

Одной из новинок стала 2OU-система с прямым жидкостным охлаждением. Этот узел поддерживает установку до 32 накопителей NVMe. Возможно размещение в одной стойке с вычислительными и сетевыми компонентами, оснащёнными СЖО (с подключением к единому контуру).

Кроме того, представлен модуль хранения типоразмера 1U, рассчитанный на 20 NVMe-накопителей: он предназначен для площадок с ограниченным пространством. Dell отмечает, что устройство обеспечивает на 67 % более высокую плотность размещения накопителей в расчёте на единицу стойки по сравнению с решением предыдущего поколения, которое допускает применение 24 накопителей в шасси 2U. Новинка оборудована воздушным охлаждением.

Одновременно Dell анонсировала сервер высокой плотности PowerEdge M8825 для задач агентного ИИ (agentic AI) и ресурсоёмких вычислений. Данная модель рассчитана на два процессора AMD EPYC Venice 9006, каждый из которых может содержать до 256 вычислительных ядер. Реализовано воздушное охлаждение. Сервер спроектирован для OCP-стоек с энергопотреблением от 35 до 75 кВт. Прочие технические характеристики машины не раскрываются, но известно, что её поставки компания намерена организовать в I половине следующего года.

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