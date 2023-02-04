Google увеличит срок службы серверов и сэкономит миллиарды долларов

Компания Google, согласно сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена увеличить срок службы серверов и некоторого сетевого оборудования в своих дата-центрах примерно в полтора раза. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить миллиарды долларов на обновлении инфраструктуры ЦОД.

Постоянные проблемы с цепочками поставок и макроэкономические сложности вынуждают гиперскейлеров искать пути сокращения расходов. Так, Meta * недавно объявила о ряде инициатив, которые помогут уменьшить затраты на дата-центры на $4 млрд. Речь в том числе о полном пересмотре архитектуры ЦОД. Кроме того, компания сообщила о продлении срока эксплуатации серверов до пяти лет вместо прежних четырёх с половиной: это даст экономию в $1,5 млрд.

Теперь об аналогичных мерах сообщила Google. По заявлениям компании, она завершила оценку жизненного цикла своего оборудования в январе нынешнего года и пришла к выводу, что может увеличить срок его эксплуатации до шести лет. Ранее оно использовалось в течение четырёх лет. В последнем отчёте TrendForce говорится, что Amazon, Google, Meta * и Microsoft снизят закупки серверов в 2023 году. Там же сообщается, что решения на базе новейших Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не удовлетворили Google по уровню TCO.

«Мы ожидаем, что [изменение] приведёт к сокращению амортизации примерно на $3,4 млрд за 2023 финансовый год для активов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2022-го», — говорится в финансовом отчёте Alphabet, материнского холдинга Google. Microsoft сообщила об увеличении срока службы серверов и сетевого оборудования с четырёх до шести лет в июле прошлого года: это позволит сэкономить $3,3 млрд. AWS эксплуатирует свои серверы в течение пяти–шести лет. Нужно отметить, что ещё до 2020-го все четыре гиперскейлера обновляли оборудование ориентировочно каждые три года.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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