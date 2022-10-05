Российские компании продолжают закупать зарубежное программное обеспечение (ПО), не находя подходящий российский аналог. Наиболее востребованы платформы аналитики и визуализации данных. Такую статистику приводят специалисты сервиса по оплате лицензий и приобретения нового импортного софта «JustFin.Tech для бизнеса».

Компания проанализировала проведенные платежки и новые запросы своих клиентов в течение последних шести месяцев. Общая сумма заказов составила почти $2 млн, а средний чек на одного клиента — 500 тыс. руб. Компания «JustFin.Tech для бизнеса» создана на базе группы неназываемых международных аутстаффинговых компаний, работающих на российском рынке более шести лет.

В общей сложности российские компании платили или собираются платить за более чем 30 видов ИТ-решений. Среди них: ThinkCell, Amazon Web Services, Dropbox, GSuite, Clickmeeting, Jira. Наиболее востребованным корпоративным софтом стало ПО для анализа данных (платформы для бизнес-аналитики и визуализации данных Power BI и Tableau), а также САПР (Autodesk). На эти виды ПО пришлось около 65–70 % клиентских платежей.

Остальные платежи — за различные виды кросс-функционального ПО вроде Zoom, Miro, Figma или Slack. Их используют любые виды бизнеса — от традиционного ритейла и e-commerce до девелоперских компаний, а также частные лица. Как уверяет операционный директор «JustFin.Tech для бизнеса», российские компании не готовы отказываться от зарубежного ПО, так как некоторым специализированным бизнес-программам нет альтернативы.

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