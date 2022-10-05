В России в разы вырос спрос на подержанное (бывшее в употреблении, затем восстановленное) серверное оборудование, сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка. После того, как иностранные вендоры оставили без сервисной поддержки проданное ранее в стране оборудование, новое «железо» потеряло свою привлекательность.

В ServerMall продажи подержанного оборудования с марта по август 2022 года выросли в три раза год к году, а в сентябре — в четыре раза год к году. ServerMall продает серверы трех марок — HPE, Dell и Lenovo, также был сертифицированным партнером Dell, Hewlett Packard Enterprise (HP), Lenovo и Cisco в России.

Источник изображений: Serve The Home

По словам представителя ServerMall, в марте 2022 года спрос вырос на все «железо», независимо от его состояния. В конце марта компания практически полностью распродала складские остатки, включая неликвидное оборудование — модели серверов HPE и Dell, которым было больше 10 лет.

Восстановленное оборудование — это серверы, которые уже были в работе, как правило, в центрах обработки данных (ЦОД) в Европе и США. Как уточняет представитель ServerMall, когда ЦОДы покупают новые серверы, предыдущее поколение они продают компаниям, специализирующимся на бывшем в употреблении «железе». Такие компании устанавливают в подержанные серверы новые комплектующие, тестируют их, обновляют софт и дают гарантию покупателю с сервисной поддержкой.

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