Мини-компьютер Firefly Station M3 оснащён восьмиядерной SoC Rockchip RK3588S и 16 Гбайт RAM

Компания Firefly анонсировала компактный ПК Station M3, заключённый в корпус с габаритами 96,6 × 73 × 32,8 мм. В основу новинки положена аппаратная платформа Rockchip, а в качестве операционной системы может применяться Station OS (на основе Android), Android 12 или Ubuntu 20.04.

Установлен процессор RK3588S с восемью ядрами — квартеты Cortex-A76 и Cortex-A55. Максимальная тактовая частота составляет 2,4 ГГц. Чип содержит графический ускоритель Arm Mali-G610 MP4 с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.1, а также нейропроцессорный модуль NPU с производительностью до 6 TOPS. Возможно декодирование видео в формате 8Kp60 (H.265/VP9/AVS2), 8Kp60 (H.264 AVC/MVC), 4Kp60 (AV1) и 1080p60 (MPEG-2/-1/VC-1/VP8).

Объём оперативной памяти LPDDR4 достигает 16 Гбайт, вместимость встроенного флеш-модуля eMMC — 128 Гбайт. При необходимости можно добавить твердотельный модуль M.2 2242 с интерфейсом SATA 3.0 или PCIe 2.0. Имеется слот для карты microSD. Мини-компьютер располагает интерфейсом HDMI 2.1, портами USB Type-C (DP1.4), USB 3.0 и USB 2.0, 3,5-мм аудиогнездом и 1GbE-портом RJ45. Поддерживается одновременный вывод двух видеопотоков 8K. В оснащение включены адаптеры Wi-Fi 5 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.2.

Диапазон рабочих температур — от -20 до +60 °C. Энергопотребление не превышает 14,4 Вт. Дополнительную информацию об устройстве можно найти на этой странице. Цена пока не раскрывается. Однако новинка вряд ли будет недорогой, поскольку в её основе, судя по всему, лежит плата ROC-RK3588S-PC, которая сама по себе стоит от $219 до $409 в зависимости от объёма памяти.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: