Новый компьютерный центр Бостонского университета получит экологичный климат-контроль всего здания благодаря энергии недр

Как сообщает DataCenter Dynamics, новый Центр вычислений и наук о данных Бостонского университета, открытие которого состоится в конце года, будет на 90% обогреваться и охлаждаться за счёт подземных теплообменников. По данным университета, это будет самое большое здание в Бостоне, где не используется ископаемое топливо для отопления и охлаждения.

Под зданием центра на глубине 1500 футов (457 м) будет циркулировать вода с постоянной температурой от 10 до 15 °C в течение всего года. Зимой её можно будет донагреть с помощью тепловых насосов, чтобы использовать для обогрева помещений, а летом её температуры будет вполне достаточно, чтобы обеспечить кондиционирование воздуха для охлаждения здания. Помимо тепловых насосов, в здании будут использоваться внешние солнцезащитные устройства, тройное остекление, светодиодное освещение и эффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

В 19-этажном здании площадью 345 000 кв. футов (32 тыс. м2) разместятся факультеты математики, статистики и компьютерных наук, а также Институт Харири, специализирующийся на вычислениях. Бостонский университет планирует стать углеродно-нейтральным к 2040 году. Также учебное заведение заключает соглашения о покупке электроэнергии (PPA) из возобновляемых источников.

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