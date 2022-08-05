Представлена компактная плата для создания мини-роутеров на базе Raspberry Pi CM4

Компания Seeed Studio анонсировала решение CM4 Router Board — специализированную плату, предназначенную для создания маршрутизаторов на основе вычислительного модуля Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4).

Новинка имеет размеры 146 × 80 мм. Она содержит коннектор для Raspberry Pi CM4, а также набор разъёмов. Это, в частности, два сетевых порта 1GbE, порт USB 2.0 и коннектор USB Type-C для подачи питания. Кроме того, имеется 40-контактный массив GPIO для плат расширения Raspberry Pi HAT.

Изделие оборудовано интерфейсом HDMI 2.0 с возможностью вывода видео в формате 4Kp60. Кроме того, имеется небольшой информационный дисплей OLED диагональю 0,91". Есть слот для карты microSD. Плата CM4 Router Board может эксплуатироваться при температурах от 0 до +80 °C. Говорится о совместимости с Raspberry OS и Ubuntu Server. Ориентировочная цена — $55. Модуль Raspberry Pi CM4 приобретается отдельно.

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