Alibaba Cloud и XPeng Motors построят выделенный дата-центр для обучения ИИ автономных машин

Китайский облачный сервис Alibaba Cloud объединил усилия с местной XPeng Motors (12 % которой и принадлежит Alibaba), сообщает портал DataCenter Dynamics. Результатом сотрудничества станет создание облачного дата-центра Fuyao, предназначенного для тестирования и тренировки ИИ автономных автомобилей. Профильный ЦОД расположится в автономном районе Внутренняя Монголия — в полном соответствии с правительственным планом по переносу части вычислительных мощностей на запад страны.

ЦОД будет иметь среднегодовой показатель PUE на уровне менее 1,2. Для охлаждения ему будет достаточно атмосферного воздуха на протяжении 9,5 месяцев года. Именно поэтому правительство и выбрало данный регион для развёртывания новых ЦОД. В округе уже разместились дата-центры Huawei, Apple, UCloud, другие объекты всё той же Alibaba и иных крупных компаний.

Партнёры утверждают, что вычислительные мощности объекта составят до 600 Пфлопс. Правда, речь наверняка идёт о вычислениях пониженной или смешанной точности, которые актуальные для работы с ИИ-моделями. По мнению представителей XPeng, благодаря новому вычислительному центру в 2025 году компания добьётся высокого уровня автономного управления своими автомобилями. Согласно ожиданиям, новый объект ускорит тренировку моделей приблизительно в 170 раз.

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