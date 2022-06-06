Представлен российский суперкомпьютер «Тераграф» с уникальной архитектурой

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки) сообщает о том, что в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н.Э.Баумана созданы первые в мире микропроцессор и суперкомпьютер, в которых на аппаратном уровне реализован набор команд дискретной математики DISC (Discrete Mathematics Instruction Set).

Вычислительный комплекс получил название «Тераграф»: он предназначен для хранения и обработки графов сверхбольшой размерности. Применять суперкомпьютер планируется для моделирования биологических систем, анализа финансовых потоков в режиме реального времени, для хранения знаний в системах искусственного интеллекта и пр.

В основу комплекса положен уникальный микропроцессор «Леонард Эйлер» (Leonhard), который содержит 24 специализированных гетерогенных ядра DISC Lnh64. Чип берёт на себя ту часть вычислительной нагрузки, с которой плохо справляются традиционные процессоры или ускорители.

Отмечается, что «Леонард Эйлер» занимает в 200 раз меньше ресурсов кристалла, чем один микропроцессор семейства Intel Xeon. Энергопотребление при этом меньше на порядок. Тактовая частота решения составляет около 200 МГц. Благодаря параллелизму при обработке сложных моделей данных процессор способен обрабатывать до 120 млн вершин графов в секунду.

Что касается системы «Тераграф», то она может работать с графами сверхбольшой размерности — до одного триллиона вершин. Такие графы могут использоваться при анализе больших данных в биоинформатике, медицине, системах безопасности городов, компьютерных сетях, финансовом секторе, при контроле сложного промышленного производства, для анализа информации социальных сетей и во многих других областях.

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