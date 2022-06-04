AMD выделила учёным и исследователям ещё 7 Пфлопс вычислительных мощностей

AMD объявила о расширении специального фонда HPC Fund, который был создан в 2020 году для помощи в исследованиях коронавируса COVID-19. К уже имеющимся мощностям было добавлено ещё 7 Пфлопс. Таким образом, общая производительность превысила 20 Пфлопс, а рыночная стоимость предоставляемого в бесплатное пользование оборудования составила более $31 млн по состоянию на май этого года.

Теперь в рамках HPC Fund научному сообществу будут доступны не только процессоры AMD EPYC и ускорители Instinct, но и FPGA Xilinx Alveo и Versal ACAP. Обновлённая гетерогенная платформа поможет в исследованиях в таких областях, как изменение климата, здравоохранение, транспорт, Big Data и т.д. AMD предлагает облачный доступ к вычислительным мощностям глобальным университетам и исследовательским институтам, которые могут подать заявку на выделение необходимых ресурсов.

На сегодняшний день AMD предоставила локальные и облачные вычислительные системы трём десяткам учреждений в восьми странах. Почти 6000 исследователей получили доступ к решениям AMD, в результате чего было опубликовано 55 научных статей, посвящённых различным вопросам — от исследования эффективности вакцинации от COVID-19 до повышения качества диагностики рака молочной железы с помощью методов глубокого обучения.

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