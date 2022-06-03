Engie повысит эффективность использования ветрогенераторов с помощью прогнозов облачной ИИ-системы Google

Французская энергетическая компания Engie SA станет первым клиентом нового облачного сервиса Google, использующего ИИ-алгоритмы для предсказания силы ветра в краткосрочной перспективе. Это поможет прогнозировать производительность ветрогенераторов и повысить экоустойчивость энергетических систем. В будущем Google планирует предложить аналогичные сервисы для других сегментов рынка возобновляемых источников энергии — от солнечных ферм до энергохранилищ.

Облачное подразделение Google совместно с DeepMind пытается привлечь клиентов вычислительными сервисами, позволяющими управлять энергосистемами и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ещё в 2019 году Google начала сотрудничать с родственной компанией, в результате чего был разработан механизм, дающий возможность прогнозировать силу ветра на 36 часов вперёд.

Считается, что такие ИИ-системы позволят довольно точно предсказывать объёмы поставки энергии в энергосети даже с учётом относительной непредсказуемости поведения ветра. Например, тесты Google показали, что объёмы генерации энергии в случае использования ИИ увеличиваются на 20 %. Engie будет первой сторонней компанией, получившей возможность использовать новый сервис Google. Тестирование начнётся на ветрогенераторах, расположенных в Германии. Они, в частности, питают и немецкие дата-центры самой Google.

Французские энергетики из Engie намерены минимум вдвое увеличить производство возобновляемой энергии к 2030 году. Так, в конце прошлого года компания заключила соглашение о производстве водородного топлива в ОАЭ с помощью солнечных генераторов. Для энергетических бизнесов вроде Engie компания Google предлагает действенный механизм, позволяющий планировать продажи и покупки энергии на рынке, а также учитывать другие факторы.

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