Евросоюз одобрил одну из крупнейших сделок на рынке ПО: Oracle купит Cerner за $28,3 млрд

Американский производитель программного обеспечения для бизнеса и поставщик серверного оборудования Oracle Corp получил безоговорочное антимонопольное разрешение ЕС на приобретение американской ИТ-компании Cerner Corp, специализирующейся в сфере здравоохранения, за $28,3 млрд, сообщила в четверг Еврокомиссия.

По словам Еврокомиссии, у неё нет никаких опасений по поводу возможной угрозы конкуренции на рынке из-за сделки, так как направления деятельности обеих компания не пересекаются, и после слияния у Oracle не будет возможности оказывать давление на конкурентов.

Сделка, о которой было объявлено в декабре, является крупнейшим приобретением Oracle за всю историю и одним из крупнейших поглощений на рынке в этом году. Благодаря ей компания получит доступ к массиву данных, а также увеличит количество клиентов из сферы здравоохранения на своей облачной платформе. Только в США рынок здравоохранения составляет $3,8 трлн, и компания планирует вывести бизнес Cerner на международные рынки.

«Мы ожидаем, что Cerner станет мощным двигателем роста на долгие годы», — заявила Сафра Кац (Safra Catz), генеральный директор Oracle. Oracle сообщила, что у неё теперь есть все необходимые разрешения антимонопольных органов на реализацию сделки. Компания рассчитывает её закрыть на следующей неделе после истечения срока действия тендерного предложения в полночь 6 июня по восточному времени США.

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