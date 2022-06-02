OCS подвела итоги «Стратегических сессий»

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Компания OCS, один из крупнейших российских IT-дистрибьюторов, подвела итоги прошедшего в Москве мероприятия «Стратегические сессии OCS», объединившего более тысячи экспертов и игроков рынка со всех регионов страны, включая Дальний Восток.

«Стратегические сессии OCS» — это всероссийский технологический форум для IT-специалистов и профессиональных игроков рынка высоких технологий. В рамках мероприятия проводятся тематические сессии с выступлениями экспертов, дискуссии, демонстрации «живых» продуктов, консультации топовых инженеров, даются рекомендации ведущих специалистов из IT и смежных сфер — юристов и финансистов.

В этом году в павильонах форума была развёрнута выставка из 50 стендов, на которых представители российских и азиатских вендоров рассказывали о преимуществах своих разработок, возможностях их использования, совместимости с другими продуктами, партнёрской политике. Это позволило гостям не просто познакомиться с образцами актуального программного обеспечения и оборудования, но и увидеть их работу вживую, пообщаться с техническими специалистами и экспертами.

Первая половина форума прошла в пленарном формате, на котором топ-менеджеры OCS представили своё видение ситуации с финансовой и юридической точек зрения; подробно рассказали о проектных и инженерных ресурсах компании. О новых технологических возможностях рассказали партнёры форума — представители компаний «Аэродиск», Aquarius, Yadro, Nerpa. Во второй части мероприятия прошли четыре параллельные сессии. На них обсуждалась разнообразная актуальная тематика: кибербезопасность и защита информации, решения для оптимизации трафика, видеоаналитики, было рассказано об оборудовании в сегментах компьютерной техники, АРМ, СХД, телеком, ЦОД, интернет вещей, защита электропитания, СКУД, ПАКи, аксессуары. Было рассказано о реализованных кейсах по переходу на российское «железо» и софт, о пилотных проектах, о новых стратегиях и дорожных картах.

OCS представила и свой стенд — прототип функционирующей IT-инфраструктуры компании Enterprise-уровня. Решение реализовано на российских продуктах, интеграция которых была проведена системными инженерами компании. Стенд полностью реализовал целевую функциональность типовой IT-инфраструктуры: система почтового сервиса получала и отправляла письма, телефоны звонили, а работу ВКС, как между стационарными, так и мобильными клиентами, мог увидеть и опробовать каждый из заинтересовавшихся участников выставки. Особенность данной инсталляции в том, что это уже работающая инфраструктура, а не отдельные разрозненные компоненты.

На мероприятии была оборудована выездная студия первого в России радио цифрового развития «Эхо Л’Осей», в которой в прямом эфире проводились интервью с участниками форума. Радио — оригинальный проект OCS, который уже более двух лет налаживает коммуникацию между участниками IT-рынка, заказчиками, институтами государственной власти и знакомит своих слушателей с жизнью IT-сообщества. В числе новинок, предлагаемых OCS, был представлен маркетинговый сервис под названием «Ход конём». Это новый формат предоставления услуг контрагентам — как дилерам, так и вендорам — в области организации мероприятий любого формата и продвижения разработок, новых сервисов и продуктов.

Ознакомиться с видеозаписями «Стратегических сессий» и получить дополнительные сведения об участниках технологического форума можно на сайте zubrit.ocs.ru.

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