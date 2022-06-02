HPE потеряла $126 млн в результате украинского конфликта и решила окочательно свернуть бизнес в России и Беларуси

Американская ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), специализирующаяся на производстве оборудования корпоративного класса и предоставлении услуг для облачных инфраструктур, объявила об упорядоченном и управляемом уходе из России и Беларуси. После прекращения 28 февраля поставок оборудования в Россию и Беларусь компания сообщила о деактивации всех зарегистрированных пользователей из этих стран, объяснив решение сложившейся ситуацией.

В свежем заявлении на сайте HPE сообщается, что после приостановки деятельности в конце февраля компания HPE внимательно отслеживала ситуацию и в итоге пришла к выводу о нецелесообразности продолжения работы в указанных странах. В связи с этим HPE продолжила организованно сворачивать оставшийся бизнес, стремясь к прозрачности в отношениях с членами своей команды, клиентами и партнёрами, которых затрагивает это решение.

«Мы решили подождать 90 дней, чтобы посмотреть, будет ли какое-то разрешение конфликта», — сообщил гендиректор HPE Антонио Нери (Antonio Neri) в интервью ресурсу CRN в среду. «К сожалению, решения не видно, и нам больше нецелесообразно продолжать там наши операции», — добавил он. Исполнительный вице-президент и финансовый директор HPE Тарек Роббьяти (Tarek Robbiati) рассказал, что расторжение контрактов на оказание услуг в России в сочетании с приостановкой работ из-за COVID-19 в Китае негативно повлияло на выручку HPE более чем на $250 млн во II финансовом квартале.

Компания уточнила в опубликованном сегодня отчёте за II квартал 2022 финансового года, что конфликт и его последствия обошлись ей в $126 млн. HPE добавила, что ожидает дополнительные расходы в III квартале 2022 финансового года, связанные с решением покинуть Россию и Беларусь, полагая вместе с тем, что они не будут существенными. Впрочем, нынешний квартал оказался для компании в целом позитивным.

Компания отметила, что уже четвёртый квартал подряд покупательский спрос стимулирует рост заказов на 20 % по сравнению с предыдущим финансовым годом. Заказы по модели как-услуга (As-a-Service) выросли на 107 % по сравнению с предыдущим годом, удваиваясь третий квартал подряд. Выручка HPE за квартал составила $6,7 млрд, незначительно увеличившись (на 0,2 %) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года. По итогам 2022 финансового года компания ожидает рост выручки в на 3–4 % с поправкой на валютные колебания.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: