SAP уволит сотрудников российского и белорусского подразделений

Как сообщает издание TAdviser, российское представительство компании SAP планируется постепенно свернуть до конца 2022 года. Ранее издание сообщало, что подразделение SAP CIS, отвечающее за работу в СНГ, искало возможность сохранить локальный бизнес, в том числе путём переименования и обретение независимости от головной компании, как это произошло, например, с Accenture. Но в случае SAP это может быть проблематично.

По данным издания, «SAP предоставит сотрудникам во всех подразделениях в России и Беларуси выходные пособия. Каждый сотрудник может подать заявку на позицию в подразделениях SAP за рубежом. Программа реструктуризации персонала начнется в июне и завершится к концу 2022 года». Тем не менее, согласно источникам TAdviser, возможность релокации оказалась не слишком востребованной, а многие сотрудники уже получили предложения о работе от других компаний.

Среди возможных сценариев называется и переток специалистов к какому-либо крупному клиенту SAP. После объявления SAP о приостановке деятельности в России, некоторые локальные игроки выразили готовность сопровождать и поддерживать её продукты. Впоследствии SAP заявила об окончательном уходе из России и прекращении поддержки локальных и облачных решений. Ожидается, что в результате немецкая компания по итогам года недополучит порядка €300 млн.

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