IBM обязали выплатить BMC $1,6 млрд за увод крупного клиента

В понедельник судья Южного округа Техаса Грей Миллер (Gray Miller) вынес окончательное решение по иску BMC Software Inc к IBM. BMC обвинила IBM в уводе их совместного клиента в лице AT&T и переводу его на своё программное обеспечение для мейнфреймов. Миллер постановил, что IBM должна выплатить компании BMC компенсацию в размере $717 млн за неполученные лицензионные сборы + $168 млн начислений за сами сборы. К этой сумме было добавлено $717 млн штрафных санкций.

IBM довольно давно обслуживает мейнфреймы AT&T, которые минимум с 2007 года также полагаются на программное обеспечение BMC. В 2008 году IBM и BMC заключили договор, регулирующий деловые отношения между ними. А в 2015 году они согласовали несколько поправок к этому договору, в том числе Приложение об аутсорсинге (OA), которое запрещает IBM переводить их совместных клиентов на собственное программное обеспечение.

Однако в том же году AT&T запустила проект Project Swallowtail по переходу с программного обеспечения BMC на софт IBM. В итоге BMC подала в 2017 году в суд на IBM за нарушение соглашения. Миллер отметил в постановлении, что поведение IBM представляет собой «умышленное правонарушение» и что компания подписала в 2015 году соглашение без намерения его соблюдать.

«Доказательства преднамеренного плана IBM по обману BMC на сотни миллионов долларов для собственного обогащения оправдывают присуждение образцового возмещения ущерба, которое было бы значимым для компании такого размера, как IBM, и исходя из её поведения», — подытожил Миллер. IBM намерена обжаловать это решение. «IBM действовала добросовестно во всех отношениях в этом соглашении. Решение убрать технологии BMC Software со своих мейнфреймов было принято исключительно AT&T, что было признано судом и подтверждено показаниями представителей AT&T», — отметила компания.

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