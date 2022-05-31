«АВТОВАЗ» возьмёт на вооружение облачные технологии VK Cloud Solutions

Российский автопроизводитель «АВТОВАЗ» модернизирует ИТ-инфраструктуру на базе технологий VK Cloud Solutions. Новая архитектура поможет предприятию эффективно обрабатывать и анализировать большие массивы данных во всех ключевых бизнес-процессах. Ожидается, что это позволит сократить сроки вывода новых автомобилей на рынок и расширить спектр клиентских сервисов.

Речь идёт о применении частного и публичного облака VK Cloud Solutions. Автопроизводитель перенесёт в защищённое публичное облако основной массив данных, а в частном облаке сосредоточится большинство критически важных для управления производством систем. «Такой подход позволит обеспечить комплексную стратегию по работе с данными компании и повысить эффективность и безопасность бизнес-процессов», — отмечается в сообщении.

Говорится также, что в публичном облаке создаётся единое облачное хранилище класса Data Lake. Здесь будет накапливаться различная статистика, а объёмы хранилища не ограничены. Доступ к аналитике получат все подразделения компании: они смогут собирать и обрабатывать данные на любых этапах работы и оперативно оптимизировать процессы.

«В условиях, когда от скорости принятия решений на основе данных зависит конкурентоспособность компаний, нам нужен прямой и удобный доступ к информации в режиме реального времени. Облачные технологии и выстроенные на их основе хранилища данных предоставляют такую возможность», — отмечает автопроизводитель.

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