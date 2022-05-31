«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.

«Почта России» сообщила о завершении установки серверного оборудования от отечественных разработчиков. Речь идёт о системах YADRO и «Аквариус»: в общей сложности развёрнуты 653 сервера, а общий объём инвестиций в проект составил 1,73 млрд рублей. Отмечается, что 506 серверов установлены в московском центре обработки данных, ещё 147 — в Сочи.

«С 2020 г. мы активно инвестируем в закупку отечественного оборудования, что положительно сказывается на отрасли, в том числе растёт и качество российских решений. Увеличение вычислительных мощностей позволит нам не только поддерживать существующие сервисы, но и внедрять, тестировать и эффективно масштабировать новые цифровые продукты для наших клиентов», — говорится в сообщении.

Все серверы входят в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что подтверждает их отечественное происхождение. Новые серверы, приобретённые в лизинг, позволят поддержать высокие темпы трансформации и роста спроса на цифровые сервисы, сообщают в компании. Кроме того, увеличение вычислительных мощностей поможет обеспечить бесперебойное функционирование систем и их резервирование — особенно в пиковые периоды зимой и осенью.

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