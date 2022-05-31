ИИ-суперкомпьютер HPE Champollion позволит поставить разработку новых моделей машинного обучения на поток

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) опубликовала сведения о новом французском суперкомпьютере Champollion, названном в честь знаменитого египтолога и лингвиста Жана-Франсуа Шампольона, открывшего миру с помощью Розеттского камня значение египетских иероглифов. Название выбрано не зря — новый кластер должен помочь в разработке новых, более совершенных и точных методов распознавания и обработки естественных языков. Но главная его изюминка не в этом.

С точки зрения аппаратной архитектуры Champollion на сегодняшний день выглядит довольно обычно, являя собой кластер из 20 узлов HPE Apollo 6500 Gen 10 Plus, включающий в себя 160 ускорителей NVIDIA A100, объединённых «умной» InfiniBand-фабрикой NVIDIA Quantum-2. Каждому узлу полагается довольно много памяти — 4 Тбайт RAM + 30 Тбайт NVMe SSD. Но программная составляющая уникальна — машина будет работать под управлением стека HPE Machine Learning Development Environment.

Можно сказать, что MLDE — это метасистема, созданная для разработки платформ и моделей машинного обучения. Она базируется на открытых решениях компании Determined, приобретённой HPE в 2021 году, и сохраняет с ней обратную совместимость, что позволит начать обучение какой-либо модели буквально «на дому», а затем воспользоваться более серьёзными ресурсами.

Такое стандартизированное «поточное производство» моделей машинного обучения, совместимое с популярным инструментарием, вроде TensorFlow и PyTorch, упростит и ускорит все проекты, связанные с данной областью вычислений. Помимо обработки языковых данных и моделей ИИ нового поколения кластер будет использоваться в науке и промышленности.

Размещается суперкомпьютер в ЦОД HPE Center of Excellence, который расположен в городе Гренобль, Франция. Вначале доступ к нему получат только избранные пользователи, но впоследствии HPE планирует предоставить более широкий доступ к ресурсам Champollion. Система является вкладом HPE в инициативу «AI for Humanity», провозглашенную президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году с целью развития индустрии и увеличения темпов экономического роста.

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