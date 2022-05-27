Ampere Computing уже поставляет серверные Arm-процессоры AmpereOne избранным клиентам

Компания Ampere продолжает активно развивать и продвигать свою экосистему серверных процессоров с архитектурой Arm — на смену довольно удачным чипам Altra и Altra Max вскоре придут решения нового поколения AmpereOne.

Разработка программного обеспечения, учитывающего особенности новых процессоров Ampere, уже ведётся — 11 мая их поддержка была добавлена в LLVM Clang 15, а сейчас стало достоверно известно, что AmpereOne существует в кремнии и пробные поставки уже начаты.

О том, что следующее поколение процессоров Ampere будет использовать собственный дизайн ядер Siryn, компания объявила ещё в прошлом году. Эта архитектура была обозначена, как Ampere1, набор поддерживаемых ею инструкций соответствует Armv8.6-A; кроме того, в ней реализована поддержка вычислений FP16 и ряд технологий, обеспечивающих дополнительную защиту.

Последнее неудивительно, поскольку Ampere позиционирует новый чип в качестве решения для крупных гиперскейлеров-поставщиков облачных услуг. В число клиентов Ampere входят такие гиганты, как Oracle Cloud, Equinix Metal, Tencent Cloud и Baidu, также внедряет новую платформу и Microsoft Azure.

К сожалению, точных технических характеристик AmpereOne компания пока не разглашает, хотя и поставляет новые процессоры в ограниченных количествах избранным клиентам. Известно, что чипы действительно используют память DDR5 и поддерживают PCI Express 5.0.

Согласно заявлениям Ampere, уже получены отзывы на новый процессор, и они положительные. AmpereOne унаследовали все положительные качества Altra Max, такие, как высокая энергоэффективность и способность поддерживать постоянную высокую частоту, но стали ещё производительнее.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: