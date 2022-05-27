Запас карман не тянет: облачный оператор ServiceNow закупился серверами и комплектующими на год вперёд

На необычные меры борьбы с задержками поставок комплектующих пошёл американский облачный оператор ServiceNow. Для того, чтобы наверняка обеспечить себя всем необходимым, компания заказала запас комплектующих на год вперёд, включая готовые серверы, процессоры, память и другие компоненты ещё в январе 2022 года.

Таким необычным способом компания решила бороться с перебоями в цепочках поставок, поразившими мировые рынки как электроники в целом, так и облачных технологий в частности. По словам представителя ServiceNow, если раньше на доставку необходимых компонентов уходило 45 дней с момента заказа, то из-за пандемии и других проблем речь теперь идёт о задержках в 120 дней на получение серверов и 160 дней — сетевого оборудования.

Известно, что компания использует в своих ЦОД преимущественно процессоры на архитектуре x86, хотя рассматривается возможность использования и других вариантов. Оператор управляет ЦОД в Австралии, Гонконге, Сингапуре, Японии, Германии, Ирландии, Голландии, Швейцарии, Бразилии, Великобритании, Канаде и, конечно, США.

По словам технического директора Патрика Кейси (Patrick Casey), потребовалось координировать объём заказа с современными возможностями цепочек поставок. По его мнению, если в сложившихся условиях заказать оборудование в третьем квартале 2022 года, доставка состоится только в третьем квартале 2023, намного позже, чем было бы необходимо. Именно поэтому в компании и приняли решение закупить всё необходимое впрок.

По данным ServiceNow, она работает с 200 тыс. клиентов, поэтому здесь считают более дешёвым и эффективным вариантом использовать собственную инфраструктуру вместо того, чтобы играть роль посредника, заказывая мощности у гиперскейлеров вроде Amazon Web Services.

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