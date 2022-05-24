Минцифры РФ летом подготовит план замены зарубежного ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) намерено до 1 августа нынешнего года разработать план реализации новых типовых решений на платформе «Гостех» для замены зарубежного программного обеспечения (ПО).

«По итогам совещания с руководителями цифровой трансформации органов власти и регионов России Минцифры отметило, что в отдельных ведомствах до сих пор используется зарубежное ПО в критически важных системах. Это влечёт за собой существенные риски», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прекратить применение зарубежного софта на объектах критической информационной инфраструктуры необходимо до 1 января 2025 года. Но, как отмечается, уже сейчас в критически важных системах использование такого ПО создаёт неприемлемые риски.

Минцифры предлагает в рамках «Гособлака» и «Гостеха» разработать типовые облачные решения. Ведомство разработает форму сбора данных по используемому зарубежному ПО. До 1 июля её должны заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе «Гостех» для замены зарубежного ПО.

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