«Росатом» намерен к концу 2024 года полностью перейти на российское ПО

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», объединяющая более 400 предприятий атомной отрасли, планирует в течение ближайших лет полностью перевести свою компьютерную инфраструктуру на отечественное программное обеспечение (ПО). Речь, в частности, идёт об использовании операционной системы Astra Linux.

На российское ПО перейдёт вся экосистема «Росатома». Сейчас, российский софт используется на 80 тыс. рабочих мест в госкорпорации. Отмечается, что уже сейчас «Росатом» перевёл более половины своих рабочих мест на Astra Linux. К концу 2024 года планируется осуществить полное импортозамещение в сфере программного обеспечения.

«На конец 2024 года мы планируем… 100 % смигрировать в единое информационное пространство. Мы к этому стремимся. Это будет 120–130 тыс. рабочих мест», — сообщил начальник управления технической политики в IT «Росатома» во время конференции «Ъ» «Импортозамещение ПО: время возможностей». Кроме того, глава госкорпорации отметил, что, в целом, «Российские атомные технологии импортонезависимы. И мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов».

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