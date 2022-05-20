Минцифры предоставит льготы всем владельцам дата-центров в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) дало разъяснения по поводу проекта федерального закона № 1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Речь идёт о комментариях Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отношении данного документа.

Законопроект касается поддержки центров обработки данных (ЦОД) в РФ. Предложенные Минцифры изменения в закон «О связи» о регулировании ЦОД предусмотрены указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«В отзыве комиссия РСПП указывает, что ЦОДом будет считаться только объект, который используется в интересах государства. Это не так: в проекте федерального закона такого определения нет. Комиссия РСПП считает, что негосударственные дата-центры не подпадают под действие законопроекта. Это не так: под действие законопроекта подпадают все дата-центры», — говорится в официальном заявлении Минцифры.

Кроме того, сообщается, что владельцы ЦОД смогут войти в правовое поле как объект связи и получить все предусмотренные льготы, которые, в частности, касаются энергоснабжения. При этом им не нужно будет получать операторскую лицензию. Достаточно зарегистрироваться в реестре Минцифры. «В перспективе операторы ЦОД, которые в настоящее время вынужденно являются операторами связи, смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код внешнеэкономической деятельности, введение которого планируется после вступления в силу законопроекта», — добавляет ведомство.

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