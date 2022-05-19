Первый в мире суперкомпьютер на базе ИИ-ускорителей Intel Habana готов к тестам

Несмотря на то, что буквально на днях было анонсировано второе поколение ИИ-ускорителей Intel Habana, только сейчас первый действительно серьёзный ИИ-суперкомпьютер Voyager, основанный ещё на первом поколении этих чипов, был окончательно смонтирован и подготовлен к эксплуатации.

В 2021 году Суперкомпьютерный центр Калифорнийского университета в Сан-Диего (SDSC) выбрал ускорители от Habana Labs, к тому моменту уже приобретённой Intel, для своего экспериментального ИИ-суперкомпьютера Voyager. Фактически это первая система подобного класса, которая использует исключительно ИИ-решения Intel. Пока что она предназначена для обкатки технологий, в том числе более глубокого изучения поведения аппаратной части, адаптации ПО, оценке и тюнингу производительности.

Voyager включает 42 узла Supermicro X12, каждый из которых оснащена парой обычных процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и парком из восьми ускорителей Habana Gaudi первого поколения. Каждый ускоритель располагает 32 Гбайт памяти HBM с пропускной способностью 1 Тбайт/с. Также в состав входит пара узлов SuperServer 4029GP-T с восемью инференс-ускорителями Habana Goya HL-100. Поскольку машина рассчитана на работу со сверхбольшими ИИ-моделями, в качестве основного интерконнекта используется 400GbE-фабрика с RDMA: каждый сервер имеет по шесть таких портов, а для связи используются неблокирующие коммутаторы Arista.

Несмотря на достаточно серьёзные параметры рекордов от Voyager ждать не стоит. Первые три года работы машины придутся на тестовую фазу, во время которой доступ к ней получат избранные группы исследователей и учёных, а вся информация о работе будет тщательно собираться и изучаться. Следующая фаза продлится уже два года, и в этот период доступ к Voyager станет намного более свободным. К этому момент SDSC надеется отловить все баги, адаптировать ПО и выработать наиболее оптимальные методики работы с суперкомпьютером.

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