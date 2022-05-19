«Зелёные» инициативы техногигантов полностью нивелируются инвестициями в нефтегазовый сектор

Хотя основным источником дохода крупнейших техногигантов мира является IT-индустрия, свободную наличность они вкладывают и в непрофильные активы, никак не связанные с основной деятельностью, зато приносящие высокий доход. Например — нефть и газ, вся отрасль добычи которых связана с ущербом окружающей среде. По данным доклада экологов из НКО The Outdoor Policy Outfit (TOPO), инвестиции в добывающий сектор с лихвой перекрывают все попытки IT-компаний снизить углеродный след.

По словам исполнительного директора TOPO Пола Мойнистера (Paul Moinister) и одного из авторов доклада, несогласованная финансовая система инвестирует сотни миллиардов корпоративных долларов в секторы экономики с высоким углеродным выбросом, которые провоцируют климатический кризис. В частности, углеродный выброс, являющийся косвенным результатом инвестиций, выше, чем выбросы от всех других видов активности компаний вроде Google, Meta * и Microsoft.

Хотя именно гиперскейлеры наиболее явно и активно проявляют желание снизить свой углеродный след, генерируемый в первую очередь огромным парком дата-центров, потребляющих сотни мегаватт. Однако, например, если деятельность самой Google приводит к выбросам более 10 млн т ежегодно, то эта цифра вдвое больше, если речь идёт о выбросах в результате инвестиций банками $136 млрд наличности Google в нефтегазовые активы. Антилидером рейтинга стала PayPal, у которой при относительно скромной сумме в $14,8 млрд «выхлоп» составил аж 5512%!

Всего в докладе речь идёт о 10 крупнейших мировых корпорациях, большинство из которых относятся к технологическому сектору и активно внедряют «зелёные» технологии на собственных объектах. Инвестиции же добавляют в среднем по 91–112 % к задекларированным компаниями выбросам. Например, «заначка» Microsoft в объёме $130 млрд, работая в интересах инвесторов, фактически генерирует больше углеродных выбросов, чем вся деятельность компании, связанная с производством, транспортировкой и использованием продуктов техногиганта по всему миру.

В докладе содержится призыв к большим компаниям понять, что их финансовые вложения работают против их амбиций по снижению выбросов — экологи считают, что техногиганты должны использовать свои «финансовые мускулы» для переформатирования банковского сектора, для которого приоритетными должны стать более экологически безопасные инвестиции. Впрочем, гипрскейлеров неоднократно обвиняли и в прямом сотрудничестве с нефтегазовым сектором, и в использовании т.н. «зелёного камуфляжа».

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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