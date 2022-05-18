HPE построит в Европе свой четвёртый завод суперкомпьютеров

Компания Hewlett Packard Enterprise на подъёме, когда речь заходит о суперкомпьютерах. Она не только активно экспериментирует с новыми направлениями, вроде HPC в космосе, но и имеет серьёзные планы по расширению производства.

Новый, четвёртый по счёту «завод суперкомпьютеров» она намеревается построить в Чехии, рядом с уже функционирующим в 60 километрах от Праги производством серверов и систем хранения данных в городе Кутна-Гора.

В связи с нехваткой полупроводников и логистическими проблемами HPE видит это решение как возможность разобраться с цепочками поставок в европейском регионе. Таким образом, Европа получит доступ к полному спектру решений HPE. Завод будет производить не только сверхмощные машины серии Cray EX, но и более простые и доступные HPC-системы на базе серверов Apollo.

Производственный процесс для «больших» суперкомпьютеров не прост. Будучи по своей природе массивными и габаритными, такие системы требуют сборочных цехов с усиленными полами, способными выдержать вес аппаратных шкафов, каждый из которых весит почти 3,7 тонны. При этом под этими полами должны проходить трубопроводы, используемые при тестовых прогонах систем охлаждения будущего кластера.

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