Greenergy с помощью ИИ-решений Simens обеспечила высокую энергоэффективность дата-центра в Таллине

Европейский технологический гигант Siemens продемонстрировал решения на основе систем искусственного интеллекта, помогающие снизить энергопотребление в дата-центрах балтийских государств. В частности, новые разработки применили в ЦОД, расположенном в эстонском Таллине, оператором которого является компания Greenergy.

Если в среднем по отрасли коэффициент эффективности использования энергии (PUE) для ЦОД составляет 1,6, то Greenergy удалось снизить его в своём проекте до 1,2. По словам главы подразделения решений и сервисов в Siemens Smart Infrastructure Дейва Хоппинга (Dave Hopping), по мере того, как во всём мире растёт спрос на услуги дата-центров, цифровые инструменты будут играть ключевую роль в компенсации негативного воздействия на окружающую среду в процессе обработки данных.

Комбинация программного обеспечения для управления зданиями, энергетикой и охлаждением объекта позволяет Greenergy использовать единую платформу для мониторинга и контроля распределения энергии, а система машинного обучения помогает оптимизировать охлаждение. Некоторые из задействованных технологий разработаны американской Vigilent (бывшей Federspiel Controls), сотрудничавшей с Siemens в создании систем ИИ для охлаждения ЦОД с 2018 года — технологии компании используются и в других крупных проектах, включая решения Schneider Electric или, например, Hitachi.

По словам представителя Greenergy новый комплекс соответствует самым высоким международным стандартам и обеспечивает на 25 % лучшую энергоэффективность, чем в среднем по рынку.

Важным преимуществом является система динамического охлаждения таллинского ЦОД — он считается «крупнейшим на Балтике», занимающим площадь более 1400 м2. Центр работает на возобновляемой энергии и является первым из трёх ЦОД, постройка которых предусмотрена на территории таллинского кампуса.

Известно, что для мониторинга энергоэффективности Siemens обеспечила проект кастомизированной системой энергораспределения, интегрированной в платформу управления зданиями Desigo CC. Помимо этого используется самое передовое энергетическое оборудование, выпускаемое как самой Siemens, так и её партнёрами.

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