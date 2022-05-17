Meta* переманила из Intel руководителя разработки сетевого «кремния» для дата-центров

Meta * наняла Джона Даму (Jon Dama), специалиста по сетевым чипам Intel, чтобы он возглавил программу по проектированию полупроводников в группе разработки аппаратного обеспечения для инфраструктуры компании. Дама получил должность директора данного направления в этом месяце. Согласно профилю на LinkedIn, он «отвечает за несколько проектных групп, внедряющих инновации» в области масштабирования ЦОД.

Дама сообщил, что у Meta * уже сформирована соответствующая команда, и он надеется с её помощью добиться значительного прогресса в ускорении обработки данных. Дама проработал в Intel более 10 лет, куда он попал после приобретения в 2011 году технологическим гигантом производителя сетевых ASIC Fulcrum Microsystems. В Intel Дама занимался разработкой полупроводниковых решений для различного сетевого оборудования для ЦОД и рынка телекоммуникаций, включая и IPU/DPU.

Вполне возможно, что интерес Мета * к Джону Даму объясняется именно тем, что в течение двух лет он руководил со стороны Intel совместной с Google разработкой нового класса устройств IPU Mount Evans (на базе ASIC), ориентированных на ЦОД гиперскейлеров. Фактически он занимал пост директора по полупроводниковым решениям для облаков и IPU в техническом департаменте Intel Connectivity Group.

После этого он перешёл на должность исполнительного директора по разработке полупроводниковых компонентов в Connectivity Group, где отвечал за «полный жизненный цикл разработки микросхем» для продуктов группы, теперь входящей в недавно появившееся бизнес-подразделение Intel Network and Edge Group (NEX). Дама, в частности, занимался ASIC коммутаторов Tofino 2 и Tofino 3, которые были получены в результате поглощения Barefoot Networks в 2019 году. Он также курировал разработку новых IP-блоков для программируемой обработки сетевого трафика и Ethernet, с упором на повышение их энергоэффективности.

Похоже, Мета * планирует повысить свою независимость от производителей чипов для ЦОД. Ресурс The Information сообщил в прошлом месяце, что Meta * стремится «контролировать ключевые технологии и уменьшить свою зависимость от поставщиков готовых микросхем». И хотя собственная разработка полупроводников требует значительных вложений, она потенциально позволит со временем снизить затраты.

Также несколько месяцев назад в СМИ сообщалось, что Meta * разрабатывает собственные серверные чипы, один из которых предназначен для повышения производительности машинного обучения для рекомендательных систем, а другой — для повышения производительности транскодирования видео для стриминга. Дальше всех в деле обретения независимости от сторонних поставщиков продвинулась облачная платформа AWS, у которой уже есть собственные CPU и SSD, ИИ-ускорители для обучения и инференса и собственно DPU Nitro, которые явно вдохновили другие компании на создание аналогичных решений.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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