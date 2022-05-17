Прогноз Gartner говорит о грядущем обострении конкуренции на рынке HDD и SSD

Согласно недавно опубликованному прогнозу Gartner по мировому рынку жёстких дисков и твердотельных накопителей, с которым ознакомился аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), в 2026 году на твердотельные накопители придётся 32 % ёмкости отгруженных HDD/SSD — около 1400 Эбайт. Для жёстких дисков этот показатель составит около 3200 Эбайт, причём порядка 95 % отгруженных HDD будет приходиться на Nearline-накопители LFF.

А SSD обойдут все прочие категории, включая накопителидля ноутбуков и настольных ПК, внешние диски и серверные SFF-накопители 10K. В течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост отгрузок SSD корпоративного класса с показателем CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в пределах 37 %. Доля в суммарной ёмкости всех поставленных накопителей, как уже отмечалось выше, вырастет с 20 % в 2021 году до 32 % в 2026 году.

Поставки жёстких дисков в ёмкостном выражении, как ожидают аналитики Gartner, будут расти с 2022 по 2026 год со среднегодовым темпом роста 16 %. За этот же период поставки жёстких дисков в целом будут снижаться на 15 % в год. Это связано с тем, что поставки накопителей для потребительских устройств и дисков класса mission-critical сократятся больше, чем вырастут поставки Nearline-дисков и накопителей класса business-critical. Для двух последних категорий Gartner прогнозирует 16-% среднегодовой темп роста для Nearline-дисков и критически важных для бизнеса.

Ёмкость Nearline-накопителей будет расти с показателем 22 % (CAGR), достигнув в 2026 году 96 % от общей ёмкости всех поставленных HDD, что на четверть с лишним выше показателя 2021 года. Gartner ожидает, что структура поставок накопителей изменится по мере роста поставок жёстких дисков большой ёмкости и снижения отгрузки других накопителей. При этом средние цены продажи (ASP) вырастут с $91,42 в 2021 году до $196,85 в 2026 году (+115 %).

Несмотря на это выручка поставщиков жёстких дисков будет падать ежегодно на 1 % (CAGR) в течение прогнозируемого периода, в отличие от 8 % роста (CAGR) у SSD. Если аналитики Gartner правы, в прогнозируемом периоде ожидается обострение конкуренции между поставщиками жёстких дисков — Seagate, Toshiba и Western Digital, которые пытаются компенсировать замедление роста выручки увеличением доли рынка.

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