Nokia и Сиднейский технологический университет создали первую в мире 5G-пивоварню

Компания Nokia совместно с Сиднейским технологическим университетом (UTS) объявили об успешном начале работы первой в мире микропивоварни, использующей технологии облачных цифровых двойников и частных 5G-сетей в процессе приготовления пенного напитка. Уникальное предприятие является частью исследовательской площадки UTS Industry 4.0.

Необычность новой производственной площадки заключается в том, что разработчики фактически создали цифрового двойника реальной немецкой пивоварни, находящейся в Техническом университете Дортмунда в Германии. 5G-подключение используется для получения информации с датчиков, регистрации и контроля каждого этапа изготовления напитка. А для оптимизации процесса варки пива используются данные, поставляемые пивоварней в Дортмунде и её цифровым двойником в облаке.

5G-сеть для UTS Tech Lab является частью проекта Nokia 5G Futures Lab, запущенного в ноябре 2021 года и уже используемого для поддержки других инициатив, спонсируемых австралийским правительством в рамках совместного проекта Nokia/UTS 5G Connected Cobots. Инфраструктура частной сети включает шлюзы Nokia FastMile 5G Gateway, платформу Nokia Digital Automation Cloud 5G и малые базовые станции Nokia AirScale Indoor Radio (ASiR).

По словам представителя Nokia, площадка Industry 4.0 — оптимальная среда для разработки и тестирования новых способов применения 5G. В цифровой микропивоварне демонстрируются возможности частных 5G-сетей и облачных технологий для помощи технологий в оптимизации процесса пивоварения.

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