Salience Labs получила $11,5 млн на разработку гибридного фотонного ИИ-сопроцессора с частотой 10+ ГГц

Интерес к использованию фотоники в вычислительных системах растёт, и пионеры в этой сфере получают довольно солидное финансирование, как это не столь давно произошло с Ayar Labs, в которую HPE и NVIDIA вложили $130 млн. Стартап Salience Labs на днях от Cambridge Innovation Capital и Oxford Science Enterprises гораздо более скромную, но всё же значимую сумму — $11,5 млн в первом раунде инвестиций.

Образовалась Salience Labs совсем недавно, отпочковавшись от Оксфордского и Мюнстерского университетов в 2021 году. В штат компании вошли учёные, инженеры и программисты. Сейчас команда работает над созданием мультичипового процессора, объединяющего как традиционные электронные, так и фотонные компоненты. Причём последние, как раз ответственные за вычисления, стекируются вместе с SRAM. Более того, сделать это можно в рамках стандартного CMOS-процесса, что открывает путь к лёгкому масштабированию и относительно недорогому массовому производству.

Но и фотонная часть интересна сама по себе. Благодаря использованию широкополосного излучения, Salience Labs смогла уместить в один световой луч до 64 векторов, а уникальные схемы амплитудной модуляции позволяют, по словам компании, достичь частот в районе десятков гигагерц. Вкупе с массивно-параллельным подходом это позволит значительно ускорить расчёты (речь в первую очередь идёт о работе над матрицами).

Salience Labs надеется на скорейшую коммерциализацию своего решения, однако ей придётся побороться за место под солнцем. Так, фотонный ИИ-сопроцессор LightOn уже доступен для аренды, и он даже получил прописку в суперкомпьютере Jean Zay. Lightmatter, ещё один стартап в этой области, суммарно привлёк $113 млн в первых двух раундах инвестиций, а новичок Luminous Computing в раунде A получил сразу $105 млн.

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