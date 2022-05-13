EPAM потеряла более $75 млн в связи с уходом из России

Компания EPAM Systems, работающая по таким направлениям, как ИТ-консалтинг, создание и тестирование ПО, интеграция приложений, разработка цифровых стратегий и т.д., раскрыла финансовые потери в связи с решением об уходе из России. В сложившейся ситуации EPAM ранее заявляла о приостановлении деятельности в стране, но обещала поддерживать клиентов.

Позднее стало известно, что компания полностью прекратит работу в России, но останется в Беларуси. На фоне этих событий американский финансовый конгломерат Morgan Stanley избавился от большей части акций EPAM, продав их за $2 млрд и снизив свою долю в компании до менее чем 1% вместо прежних 8,4%.

Как теперь сообщается в отчёте за первую четверть текущего финансового года, закрытую 31 марта, общие потери EPAM, связанные с уходом из России составят приблизительно $76 млн. В частности, $18,7 млн будет затрачено на перевод персонала в другие регионы, потеря ещё $19,6 млн связана с обесцениваем активов. На гуманитарную поддержку сотрудников в Украине в I квартале было выделено $6,5 млн.

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