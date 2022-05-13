MediaTek представила флагманский процессор Genio 1200 для Интернета вещей

 
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Компания MediaTek анонсировала процессор Genio 1200, предназначенный для построения интеллектуальных устройств Интернета вещей (AIoT). Изделие может применяться в оборудовании для умного дома, робототехнике и пр.

Чип производится по 6-нанометровой технологии. Он объединяет восемь ядер, включая четыре Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре Cortex-A55. Предусмотрен графический ускоритель Arm Mali-G57 MC5.

Источник изображений: MediaTek

Источник изображений: MediaTek

Нейропроцессорный блок NPU, который отвечает за ускорение выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, обеспечивает производительность до 4,8 TOPS (триллионов операций в секунду).

Графический узел позволяет выполнять декодирование материалов в формате 4Kp90 и кодирование в формате 4Kp60. Общее заявленное энергопотребление составляет менее 8 Вт.

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Среди прочего упомянута поддержка памяти LPDDR4X-4266 объёмом до 16 Гбайт, беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модемов 5G, камер с разрешением до 48 млн пикселей, интерфейсов USB 3.1 и USB 2.0.

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