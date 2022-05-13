Google представила 9-Эфлопс ИИ-кластер на базе собственных чипов TPU v4

Google представила на конференции I/O 2022 облачные решения на базе собственного ИИ-ускорителя TPU v4, который более чем вдвое производительнее и втрое энергоэффективнее TPU v3. Компания предлагает кластеры, которые содержат сразу 4096 ускорителей, тогда как в прошлом поколении они включали не более 1024 чипов. Новые кластеры предлагают пропускную способность до 6 Тбит/с на хост, что позволяет быстро обучать самые большие модели.

По словам компании, один кластер TPU v4 имеет производительность более 1 Эфлопс. Правда, в данном случае речь идёт о BF16- или INT8-вычислениях. Один облачный ускоритель TPU v4, оснащённый 32 Гбайт HBM2-памяти (1,2 Тбайт/с) выдаёт в этом режиме до 275 Тфлопс, потребляя в среднем 170 Вт. Сейчас компания занята установкой таких кластеров в собственных дата-центрах, причём питание многих из них будет на 90% поставляться из «зелёных» безуглеродных источников.

Один из таких ЦОД, который находится в округе Мейс (штат Оклахома), получил комплекс из восьми кластеров TPU v4 с суммарной производительностью порядка 9 Эфлопс. По словам компании, это самый производительный среди публично доступных ($3,22/час за чип) кластеров такого класса.

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