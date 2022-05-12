Polywell представила промышленный мини-компьютер Z690L2V4 на базе Intel Core i9-12900K

Компания Polywell Computers выпустила высокопроизводительный компьютер Z690L2V4 в корпусе небольшого форм-фактора. Новинка рассчитана на применение в промышленной сфере: это могут быть приложения ИИ, периферийный вычисления, системы сетевой безопасности и пр.

В основу устройства положена аппаратная платформа Intel Alder Lake. Максимальная конфигурация включает процессор Core i9-12900K, насчитывающий 16 вычислительных ядер — восемь производительных и восемь энергоэффективных. Возможна обработка 24 потоков инструкций, а тактовая частота достигает 5,2 ГГц.

Объём оперативной памяти DDR5 может составлять до 128 Гбайт. Компьютер оснащён двумя сетевыми адаптерами Realtek 2.5GbE, беспроводным контроллером Wi-Fi 6, слотом расширения PCI Express 5.0 x16 и коннектором M.2 2280 для PCIe-модуля 4.0 x4. Есть посадочное место для накопителя SFF.

Новинка поддерживают четыре видеовыхода: два HDMI 2.0 (4K@60) и два DP 1.4 (8K@60). Компьютер заключён в корпус с габаритами 205 × 205 × 66 мм. Может быть установлена операционная система Windows 10/11. Показатель MTBF достигает 100 000 часов.

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