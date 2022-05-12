На заре двух экзафлопс: в Аргоннской национальной лаборатории начали монтаж суперкомпьютера Aurora

Рик Стивенс (Rick Stevens), заместитель директора Аргоннской национальной лаборатории (ANL), сообщил на прошедшей на этой неделе в Далласе (штат Техас) конференции Intel Vision 2022 о старте монтажа суперкомпьютера Aurora, который после окончательно ввода в эксплуатацию будет иметь пиковую производительность более 2 Эфлопс. Aurora объединит более 10 000 блейд-серверов с СЖО в составе платформы HPE Cray EX (Shasta).

Каждый узел будет оснащён двумя процессорам Intel Xeon Sapphire Rapids с HBM-памятью и шестью ускорителями Intel Xe Ponte Vecchio. Узлы объединит интерконнект Cray Slingshot. Специалисты лаборатории уже развернули хранилище Intel DAOS, узлы управления и инфраструктуру охлаждения, а также внедрили тестовые кластеры для отладки и проверки совместимости ПО с новыми процессорами и ускорителями. Лаборатория будет использовать Intel oneAPI в качестве новой, единой модели разработки ПО. Стивенс пояснил, что унификация позволит использовать одну кодовую базу для всех вычислительных блоков любого типа.

Стивенс также объявил, что Аргоннская национальная лаборатория начала приём заказов на выполнение вычислений на суперкомпьютере для научных проектов. «Вы можете сделать заказ на экономические и промышленные исследования, если вы заинтересованы в совершении прорывов в науке и технике, — заявил учёный. — Мы принимаем заказы, настраиваем учётные записи разработчиков и привлекаем команды на ранних системах для создания программного обеспечения, чтобы, в первый день, когда Aurora заработает, у нас уже были запущены приложения».

Aurora — одна из трёх экзафлопсных систем, призванных обеспечить лидерство США в области суперкомпьютеров. С момента анонса в 2015 году проект претерпел ряд кардинальных изменений. В частности, его пиковую производительность повысили до двух Эфлопс, а запуск в итоге перенесли на 2022 год. Две другие американские эксафлопсные системы, находящиеся в разработке — Frontier (1,5 Эфлопс, Национальная лаборатория Оук-Ридж, 2022 год) и El Capitan (2+ Эфлопс, Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса, 2023 год). Впрочем, в экзафлопсной гонке, похоже, лидирует пока Китай.

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