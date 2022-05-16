Стратегические сессии OCS 24 мая: как правильно, быстро и разумно проводить импортозамещение

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OCS Distribution, ведущий российский IT-дистрибьютор, приглашает партнёров и заказчиков на «Стратегические сессии OCS» — всероссийский форум для IT-профессионалов и участников технологического рынка.

Мы будем говорить об импортозамещении здесь и сейчас. Вас ждут демонстрации «живых» решений, консультации топовых инженеров, рекомендации ведущих экспертов из IT и смежных сфер — юристов и финансистов. Форум пройдёт в режиме глобального воркшопа — с кейсами, сессиями, переговорами и пилотами.

«Стратегические сессии OCS» — это всероссийский глобальный технологический воркшоп для дилеров и заказчиков. Мы познакомим с актуальными IT-решениями, покажем, как правильно, быстро и разумно проводить импортозамещение.

Цель форума — дать партнёрам и заказчикам систематизированные представления о возможностях российского рынка технологий.

На форуме вас ждут:

Софтверные и железные решения, ПАКи;

Демонстрации и живые технические консультации;

Специализированные воркшопы;

Пленарные дискуссии и бизнес-сессии;

Живое общение и профессиональный IT-клуб.

Формат участия: офлайн.

Место проведения: конгресс-центр Double Space.

Адрес: Москва, Шлюзовая наб. 2/1, строение 5.

Дата: 24.05.2022.

Время проведения: 10:00-22:00.

Аудитория: дилеры и заказчики со всей России, ~1000 участников.

Вектор: технологический.

Начинка: экспо-зона и потоковые сессии.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.

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