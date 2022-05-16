Стратегические сессии OCS 24 мая: как правильно, быстро и разумно проводить импортозамещение

OCS Distribution, ведущий российский IT-дистрибьютор, приглашает партнёров и заказчиков на «Стратегические сессии OCS» — всероссийский форум для IT-профессионалов и участников технологического рынка.
Мы будем говорить об импортозамещении здесь и сейчас. Вас ждут демонстрации «живых» решений, консультации топовых инженеров, рекомендации ведущих экспертов из IT и смежных сфер — юристов и финансистов. Форум пройдёт в режиме глобального воркшопа — с кейсами, сессиями, переговорами и пилотами.
«Стратегические сессии OCS» — это всероссийский глобальный технологический воркшоп для дилеров и заказчиков. Мы познакомим с актуальными IT-решениями, покажем, как правильно, быстро и разумно проводить импортозамещение.
Цель форума — дать партнёрам и заказчикам систематизированные представления о возможностях российского рынка технологий.
На форуме вас ждут:
- Софтверные и железные решения, ПАКи;
- Демонстрации и живые технические консультации;
- Специализированные воркшопы;
- Пленарные дискуссии и бизнес-сессии;
- Живое общение и профессиональный IT-клуб.
Формат участия: офлайн.
Место проведения: конгресс-центр Double Space.
Адрес: Москва, Шлюзовая наб. 2/1, строение 5.
Дата: 24.05.2022.
Время проведения: 10:00-22:00.
Аудитория: дилеры и заказчики со всей России, ~1000 участников.
Вектор: технологический.
Начинка: экспо-зона и потоковые сессии.
Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.
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