LG при поддержке IBM исследует возможности применения квантовых вычислений в различных отраслях

LG Electronics (LG) объявила в понедельник о присоединении к IBM Quantum Network для продвижения отраслевых приложений квантовых вычислений. Став участником IBM Quantum Network, южнокорейская компания получит доступ к системам квантовых вычислений IBM, наработкам IBM в области квантовых вычислений и Qiskit, пакету IBM для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом для квантовой информатики.

LG исследует возможность применения квантовых вычислений в областях, требующих обработки больших данных, включая ИИ, подключённые транспортные средства, цифровую трансформацию, IoT и робототехнику. LG сможет использовать новейшие достижения в программно-аппаратных решениях для квантовых вычислений по мере их появления в соответствии с планами IBM в этой области. Также компания планирует использовать достижения IBM Quantum в обучении своих сотрудников, что позволит ей исследовать, как потенциальные прорывы в этой области могут быть применены в отрасли.

В рамках трёхлетнего соглашения LG присоединяется к группе из более чем 170 компаний, работающих с инструментами IBM для квантовых вычислений, включая новый квантовый процессор Eagle со 127 кубитами. Команда IBM Quantum вместе с участниками исследует, как квантовые вычисления могут помочь работе в различных отраслях, включая финансы, энергетику, химию, материаловедение, оптимизацию и машинное обучение.

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