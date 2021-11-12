Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S

Sitronics Group объявила о запуске проекта по созданию серверов на базе отечественных 48-ядерных процессоров Baikal-S. В результате предполагается наладить производство универсальных высокопроизводительных двухпроцессорных серверов. По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, выпуск новинки должен начаться в середине следующего года.

Специалисты компании уже приступили к разработке документации, используя опытные образцы Baikal-S и референс-дизайн материнской платы. Sitronics Group планирует представить опытные образцы серверов сразу после появления на рынке новых процессоров. На первом этапе Sitronics Group инвестирует в разработку 100 млн руб., но запуск массового производства потребует существенно больших вложений.

Напомним, что с 2023 года становится обязательным использование отечественых процессоров в рабочих станциях и СХД, предназначенных для нужд госсектора. Ранее Sitronics Group заявила, что вложит 500 млн руб. в производство серверов на базе российких процессоров серии «Эльбрус», а до этого она выделила 200 млн руб. на локализацию производства x86-серверов по технологиям Huawei. Впрочем, последние приоритет при государственных закупках могут и не получить.