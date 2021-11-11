«Сбер» запустил суперкомпьютер Christofari Neo с производительностью 12 Пфлопс

SberCloud, российский облачный провайдер, представил новый комплекс высокопроизводительных вычислений — систему под названием Christofari Neo (Кристофари Нео). Ожидается, что суперкомпьютер позволит «Сберу» вывести скорость обучения моделей на новый уровень. С 1 декабря система будет доступна и пользователям ML Space.

В основу нового вычислительного комплекса положены системы NVIDIA DGX A100 на базе 80-Гбайт версии ускорителя, объединённые интерконнектом InfiniBand HDR (200 Гбайт/с) и дополненные СХД со скоростью 2 Тбайт/с. Суммарное количество ускорителей превышает 700. Заявленная производительность достигает 11,95 Пфлопс. Для сравнения: быстродействие системы первого поколения — Christofari — составляет около 6,67 Пфлопс. Этот вычислительный комплекс оперирует более чем 1000 ускорителей Tesla v100.

«Текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. Важно, что осталось неизменным — это лёгкость в использовании нового суперкомпьютера, потому что Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности так же быстро и просто, как прежде», — заявляет SberCloud. Применять Christofari Neo планируется для решения сложных задач, связанных с обучением современных ИИ-моделей. Доступ к суперкомпьютеру уже получили SberDevices и Sber AI.

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