Новые дата-центры HOSTKEY в России (Tier IV) и Нидерландах (Tier III)

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Нидерландский хостинг-провайдер HOSTKEY значительно расширил мощности за счет аренды серверных стоек в нидерландском дата-центре класса Tier III euNetworks и московском дата-центре класса Tier IV DataPro III. Новые мощности HOSTKEY использует для размещения серверов клиентов (colocation), развития частных и гибридных облачных решений, а также расширения собственной IT-инфраструктуры, в том числе выделенных серверов для сдачи в аренду клиентам.

В дата-центре euNetworks, базирующемся в Амстердаме, HOSTKEY арендовал выделенный коридор из серверных стоек. Инфраструктура дата-центра соответствует классу надежности Tier III по международной классификации Uptime Institute, что гарантирует безотказность работы на уровне 99,982%. Оборудование HOSTKEY напрямую подключено к сетям передачи данных euNetworks, связывающим ведущих мировых операторов связи и точки обмена трафиком AMS-IX, NL-IX, Speed-IX, Data-IX и Global-IX через магистральные оптоволоконные каналы высокой пропускной способности. Наличие одного из центральных узлов связи и обмена трафиком непосредственно в ЦОД гарантирует клиентам HOSTKEY бесперебойную доступность услуг и высокие скорости доступа.

Также HOSTKEY арендовал серверные стойки в новом дата-центре DataPro III, недавно открывшемся в Москве. В ближайшее время инфраструктура ЦОД пройдет сертификацию на соответствие стандарту Tier IV по международной классификации Uptime Institute. Это максимальная степень надежности, гарантирующая отказоустойчивость на уровне 99,995%. Инфраструктура DataPro III соответствует высочайшим стандартам резервирования охлаждения и электропитания и оснащена лучшими в своем классе многоуровневыми системами контроля доступа в здание и машинные залы, физической безопасности серверов и противопожарной защиты. Максимальная нагрузка на стойку составляет 25 кВт.

Благодаря подключению мощностей в ЦОД euNetworks и DataPro III HOSTKEY смог предложить хостинг в дата-центрах мирового уровня клиентам разного масштаба бизнеса. Так, небольшие компании и частные лица могут арендовать от одного юнита серверной стойки для размещения своего оборудования. Крупным проектам предлагаются продукты, включающие аренду нескольких серверных стоек и расширенный пакет услуг по поддержке IT-инфраструктуры на более выгодных условиях, чем напрямую в дата-центре.

Клиенты получают возможность выбора локации сервера — в Москве или Амстердаме. При этом географическое расположение оборудования не влияет на качество обслуживания и устойчивость систем. В рамках комплексной услуги remote smart hands инженеры HOSTKEY на месте обеспечивают полный цикл поддержки IT-инфраструктуры клиентов. Предоставляются консультации по подбору, настройке и покупке оборудования со значительными скидками, организация сетевой инфраструктуры, логистические и складские услуги, работы по техподдержке, в том числе устранению нештатных ситуаций, модернизации, ремонту и демонтажу оборудования с последующей утилизацией или продажей.

«Бизнес сегодня как никогда нуждается в распределенной масштабируемой IT-инфраструктуре для обеспечения бесперебойного сервиса, — комментирует генеральный директор HOSTKEY Йерун де Би (Jeroen de Bie). — Благодаря подключению новых мощностей в двух столицах — Москве и Амстердаме — мы можем предложить нашим клиентам размещение серверов в надежных дата-центрах мирового уровня вне зависимости от размера и локации их бизнеса. Инженерами HOSTKEY накоплен огромный опыт работы как на европейском, так и на российском рынках. Мы готовы взять на себя все «технические» детали — от бесшовной миграции и закупки оборудования до построения и поддержки IT-инфраструктуры под ключ, позволяя клиентам сконцентрироваться на основной деятельности и не отвлекать ресурсы на работу с непрофильными активами и наем дорогостоящего технического персонала».

HOSTKEY — международный хостинг-провайдер с головным офисом в Нидерландах, более 10 лет оказывающий услуги по аренде серверов, размещению оборудования клиентов (colocation) и комплекс консалтинговых и профессиональных услуг по поддержке оборудования (remote smart hands) на базе дата-центров в Нидерландах, США и России. Компания предоставляет серверную инфраструктуру для запуска частных облачных решений. Все площадки HOSTKEY связаны между собой каналами связи с высокой пропускной способностью, что обеспечивает возможность построения геораспределенных решений и проектов.

euNetworks — ведущий западноевропейский поставщик услуг центров обработки данных и облачных услуг с головным офисом в Лондоне. Сеть euNetworks, включающая 17 крупных оптоволоконных сетей с высокой пропускной способностью, связывает основные IT-кластеры Европы. euNetworks управляет 27 центрами обработки данных (в Лондоне, Дублине, Амстердаме, Париже, Франкфурте, Кельне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Вене, Милане, Мадриде и др.). Является лидером рынка средств связи для центров обработки данных, напрямую соединяя более 450 ЦОД в Европе, создавая идеальную среду для операторов связи и интернет-провайдеров для интеграции в их крупные инфраструктурные решения.

DataPro — крупнейший российский независимый оператор центров обработки данных мирового уровня. Владеет тремя дата-центрами, сертифицированными по стандартам Uptime Institute Tier III и Tier IV. Качество и бесперебойность работы дата-центров обеспечиваются самой современной инженерной инфраструктурой, обязательным дублированием систем питания и охлаждения, а также мониторингом и круглосуточной поддержкой квалифицированных инженеров. Приоритетом DataPro является развитие собственной сети центров обработки данных и предоставление услуг ЦОД и аутсорсинга IT-инфраструктуры в России на мировом уровне. Клиенты DataPro — несколько сотен международных и российских компаний.

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