Выпущена первая партия российского RISC-V микроконтроллера «МК32 АМУР»

Компания «Микрон» сообщила о выпуске экспериментальной партии первого полностью российского микроконтроллера на открытой архитектуре RISC-V. Изделие под названием «МК32 АМУР» поможет снизить зависимость от иностранной компонентной базы при производстве различных устройств, в том числе оборудования для Интернета вещей.

«МК32 АМУР» — 32-битный чип, оснащённый 16 Кбайт RAM и 8 Кбайт ROM. Предусмотрена встроенная криптозащита (ГОСТ Р 34.12-2015), что позволяет полноценно использовать решение в критических инфраструктурах и объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Микроконтроллер может применяться в сферах промышленной автоматизации и умного дома, в инфраструктурных и охранных системах, средствах телеметрии и мониторинга, приборах учёта, в областях транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и пр.

Важно отметить, что весь цикл разработки и производства изделия осуществляется в России. Благодаря открытой архитектуре разработчики и производители не зависят от владельцев патентов при создании и развитии новых электронных устройств и модулей.

«Сегодня мы уже видим высокую заинтересованность рынка, поступило более 200 запросов от производителей различного оборудования. И мы реализовали возможность оформления заказа с выбором периода контрактации и условий поставки, начиная с октября 2022 года, для всех, кого интересует локализация своих приборов и устройств в экосистеме RISC-V», — заявляет «Микрон».

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