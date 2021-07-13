Ramon.Space и LEOcloud займутся созданием дата-центра на орбите

Стартапы Ramon.Space и LEOcloud объявили о заключении партнёрского соглашения с целью формирования инфраструктуры особых спутников в космосе для организации периферийных вычислений. Ожидается, что новая платформа позволит организовать высокопроизводительные вычисления непосредственно на орбите.

О компании Ramon.Space мы не так давно рассказывали. Она займётся развёртыванием сети спутников для обработки данных. Преимущества такой инфраструктуры в том, что она позволит предоставлять услуги практически в любой точке Земли, даже если там нет наземного интернет-доступа. Компания разрабатывает аппаратные решения и программное обеспечение для функционирования в условиях космической радиации. Это специальные блоки машинного обучения, средства хранения данных высокой плотности и собственно вычислительные ресурсы.

По условиям соглашения, Ramon.Space предоставит свои системы для планируемой спутниковой группировки LEOcloud. Последняя, применяя платформу OpenShift, сможет предоставлять сервисы на базе спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. О финансовой стороне соглашения ничего не говорится. Стоит отметить, что в мае Ramon.Space привлекла $17,5 млн инвестиций на стадии A, а в число инвесторов вошли StageOne Ventures, WorldQuant Ventures, UMC Capital и действующий инвестор Grove Ventures.

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