Talen Energy запитает от АЭС дата-центры мощностью 300 МВт. Часть энергии будет направлена на майнинг криптовалют

Американская энергетическая компания Talen Energy планирует создать кампус дата-центров, часть которого будет отведена под майнинг криптовалют, общей мощностью до 300 МВт. Новый кампус будет примыкать к атомной электростанции в Пенсильвании. В прошлом году компания зарегистрировала отдельный бренд Cumulus, чтобы «инвестировать в возможности, создаваемые конвергенцией цифровой инфраструктуры и энергетики».

Кампус Susquehanna Hyperscale Campus (SHC) гиперскейл-класса будет возведён рядом с АЭС Susquehanna Steam Electric Station (SSES) в Салем Тауншип (штат Пенсильвания, США). По словам Talen Energy, на первом этапе мощность дата-центров будет составлять 164 МВт, но после завершения строительства их суммарная мощность достигнет 300 МВт. Работу ЦОД будут обеспечивать два энергоблока мощностью более 1 ГВт и две независимые подстанции.

Проект, как ожидается, стартует во втором квартале 2022 года. Как сообщает Talen Energy в пресс-релизе, использование АЭС позволит клиентам получать круглосуточно безуглеродную электроэнергию, подаваемую прямо в кампус. Всё это без перебоев, присущих возобновляемым источникам энергии, и без использования ископаемого углеродного топлива. Отметим, что это не единственный проект по размещению сверхкрупных дата-центров в непосредственной близости от АЭС — около Запорожской станции планируется построить ЦОД мощностью 1 ГВт.

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