Microsoft закроет облачный сервис Azure Blockchain

Корпорация Microsoft уведомила о предстоящем прекращении работы облачного сервиса Azure Blockchain: новые проекты больше не принимаются, а существующим пользователям рекомендуется выполнить миграцию на альтернативную платформу. Среди таковых компания рекомендует решения ConsenSys Quorum.

Microsoft начала предоставлять блокчейн-услуги в конце 2015 года, но поначалу она лишь перепродавала решения сторонних поставщиков. В 2019-м была запущена полностью управляемая платформа Azure Blockchain Service, которую компания охарактеризовала следующим образом: «Отличная отправная точка для разработки блокчейн-решений — обеспечьте простое создание прототипов и разработку приложений с помощью готовых сетей и инфраструктуры».

И вот теперь без объяснения причин Microsoft сообщила о предстоящем закрытии сервиса: он прекратит существование 10 сентября нынешнего года. Пользователям рекомендуется скопировать данные и удалить ресурсы Azure Blockchain, дабы не взималась плата за участие в сервисе.

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