В Сингапуре разрабатывают суперкомпьютер, охлаждаемый при помощи сжиженного природного газа

На этой неделе несколько сингапурских компаний и исследовательских групп подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности использования процесса регазификации сжиженного природного газа для охлаждения модульного центра обработки данных.

В рамках проекта, в котором участвуют фирма Singapore LNG Corporation Pte Ltd, Национальный суперкомпьютерный центр Сингапура, Национальный университет Сингапура и государственная консалтинговая компания Surbana Jurong, суперкомпьютер мощностью 1 Пфлопс будет установлен в сингапурском терминале SLNG Terminal на острове Джуронг.

Доставляемый в терминал природный газ находится в сжиженном состоянии, так как перед транспортировкой его охлаждают до температуры около –160 °C. На терминале его подвергают регазификации (испарению без присутствия воздуха), пропуская через теплообменник с морской водой. Участники проекта намерены использовать непрерывную подачу охлаждённой морской воды для обеспечения надлежащего температурного режима центра обработки данных.

Группа пока не решила, как именно будет обеспечиваться питание суперкомпьютера, поскольку учёные сейчас изучают возможность использования возобновляемых источников на базе солнечной энергии и резервных источников энергоснабжения на водородных топливных элементах.

«SLNG производит огромное количество «холода», который частично сбрасывается в виде охлаждённой морской воды. У нас есть возможность использовать этот избыточный источник охлаждения вместо того, чтобы использовать больше электроэнергии для охлаждения нашего суперкомпьютера и центров обработки данных, — заявил доцент Тан Тин Ви (Tan Tin Wee), исполнительный директор NSCC. — В случае успеха этот прототип продемонстрирует ценность промышленного симбиоза, когда отходы одной отрасли могут быть преобразованы в ресурс другой отрасли. При его объединении с возобновляемой энергией, такой как солнечная, новая концепция может стать потенциальной моделью для будущих экологически безопасных суперкомпьютерных центров обработки данных в Сингапуре».

В настоящее время около 95 % электроэнергии в Сингапуре производится с использованием природного газа. В последние годы Сингапур вложил значительные средства в расширение использования солнечной энергии, но ограниченная территория не позволит добиться значительных объёмов её производства и радикально сократить использование газа для этих целей.

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